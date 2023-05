In dubbio l’orario di Udinese-Napoli, il giornalista critica e polemizza: battuta sulla finale di Champions League

Il pareggio del Napoli contro la Salernitana ha di fatti rinviato l’aritmetica vittoria dello scudetto da parte degli azzurri di Luciano Spalletti. La festa in città va avanti lo stesso e probabilmente la nuova data scudetto potrebbe essere quella di mercoledì 3 maggio (in caso di mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo, ndr) o di giovedì 4 maggio (se il Napoli batterà l’Udinese, ndr).

Lo slittamento della data scudetto potrebbe portare a un nuovo cambio d’orario per Udinese-Napoli, per cui i Prefetti di Napoli e Udine valutano l’anticipo dalle ore 20.45 alle ore 18.30. La notizia ha fatto irritare il giornalista Giovanni Capuano, che su Twitter ha polemizzato contro la città partenopea e la gestione dell’ordine pubblico.

Questo quanto scritto:

Quindi adesso sarà di nuovo spostata #UdineseNapoli ignorando che magari sarà decisiva #LazioSassuolo. Con buona pace del rispetto dei tifosi.

Pare che vincere uno scudetto a #Napoli sia una questione impossibile da gestire come si fa in tutte le altre città. Figurarsi se un giorno dovesse esserci una finale di #ChampionsLeague con il Napoli in campo…

ECCO IL TWEET:

Pare che vincere uno scudetto a #Napoli sia una questione impossibile da gestire come si fa in tutte le altre città. Figurarsi se un… — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 1, 2023

Va ricordato che le società di calcio sottostanno a decisioni provenienti da chi è incaricato di gestire l’ordine pubblico. Gestire in piena notte milioni di cittadini per le strade di Napoli – a differenza di quanto accade in altre città meno calorose dove di supporters in strada se ne contano decisamente meno – potrebbe essere un pericolo per l’incolumità pubblica. Ma, evidentemente, certi concetti sono troppo complicati da concepire per qualcuno.