Rinvio Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno non ci sta: dichiarazioni a sorpresa

L’argomento delle ultime ore che tiene banco in casa Napoli è sicuramente quello che riguarda il possibile rinvio del match contro la Salernitana, partita in programma sabato 29 aprile alle ore 15, ma che potrebbe essere spostata al giorno dopo per richiesta del Comune di Napoli.

La situazione è ancora da risolvere, ma domani ci saranno ulteriori aggiornamenti e, con ogni probabilmente, la decisione definitiva. Infatti, domani mattina ci sarà la riunione del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che valuterà la possibilità di spostare quello che potrebbe essere il match scudetto per il Napoli.

Da Salerno però arrivano delle polemiche sulla decisione di spostare la partita. Stamattina, è arrivato un comunicato duro della Curva Sud Siberiano, mentre oggi è stato il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a criticare questa scelta. Queste le sue parole rilasciate al termine di un evento tenuto a Salerno.

Faremo dei passi ufficiali con il questore ed il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato. Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato che vanno fatti salvi.

Si possono spostare le partite ma creando le condizioni affinché non si turbi il prosieguo del campionato e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sportivo e fisico. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato.

Non dobbiamo fare lotte di campanile, noi facciamo un ragionamento equilibrato, razionale. Credo che ci siano le condizioni per fare in modo che tutto si tenga e che la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante.