Napoli, individuato l’erede di Kim: piace il difensore dello Stoccarda

Il Napoli è già attivo sul calciomercato. La stagione straordinaria degli azzurri si sta completando con la vittoria dello Scudetto e le grandi prove viste fino ad oggi hanno portato le big europee a interessarsi dei migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti.

Il futuro di Kim Minjae potrebbe essere in bilico già alla fine della stagione. La società partenopea non ha alcuna intenzione di cederlo ma per i primi 15 giorni di luglio sarà attiva una clausola rescissoria che può portare alla sua cessione.

Mavropanos Napoli

Mavropanos nel mirino del Napoli: le ultime

In caso di cessione di Kim Minjae, il Napoli ha già individuato un nome che può essere il suo possibile sostituto Piace Kostantinos Mavropanos, difensore centrale dello Stoccarda, con un passato all’Arsenal che piace da tempo a Giuntoli.

Come riferisce Paolo Bargiggia, infatti, il centrale greco classe ’97 è la prima scelta in caso di addio di Kim. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e, secondo Transfermarkt, ha un valore di mercato che si aggira sui 15 milioni di euro. Il difensore è anche nel mirino dell’Inter che per la prossima stagione dovrà sostituire Milan Skriniar.