Addio Kim? Giuntoli ha pronto il sostituto: vale 30 milioni!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla del possibile addio di Kim min jae nel corso del calciomercato estivo. La clausola rescissoria del difensore coreano del Napoli infatti potrebbe attirare le attenzioni di tanti big club, specialmente di Premier League. In tal senso il quotidiano parla anche del possibile sostituto del difensore ex Fenerbahce.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Calciomercato Napoli, c’è il sostituto di Kim

Scalvini potrebbe essere il sostituto designato di Kim, però costa già tanto.

Il difensore dell’Atalanta dunque sarebbe finito nel mirino del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, che dovrò però battere la concorrenza di tanti altri club, tra cui anche l’Inter e dovrà essere pronto a convincere anche il patron De Laurentiis a sborsare una cifra non indifferente. Il difensore atalantino è infatti valutato circa 30 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.

Scalvini Atalanta

Scalvini Napoli: dettagli e caratteristiche

Giorgio Scalvini è un difensore centrale classe 2003 che già l’anno scorso aveva iniziato a mettere in mostra le proprie doti sotto la guida di Gasperini. In questa stagione è sbocciato definitivamente, guadagnandosi la titolarità nell’Atalanta e mostrando di poter essere impiegato anche in mediana, oppure in fase di emergenza anche sulla fascia difensiva, grazie ad un’importante duttilità tattica.

Pur essendo molto alto (194 cm), Scalvini è dotato anche di un’ottima tecnica, oltre che di una grande abilità sul gioco aereo. Dopo aver fatto tutta la trafila dalle giovanili dell’Atalanta fino alla prima squadra, il difensore potrebbe essere pronto al definitivo salto di qualità.

Da questo punto di vista, il Napoli rappresenterebbe l’occasione di mettersi in mostra in Champions League ad altissimo livello. D’altro canto, per il club azzurro significherebbe assicurarsi un difensore che non ha ancora compiuto vent’anni e rappresenta il futuro roseo della Nazionale.