Napoli Futsal-Pescara: anche un calciatore del Napoli presente alla sfida di campionato (FOTO)

Il Napoli Futsal si appresta a scendere in campo questa sera per la gara di Serie A contro il Pescara, match di alto vertice che vedrà fronteggiarsi la capolista del campionato contro la terza in classifica.

Ad assistere al match, come appreso dalla nostra redazione, ci sarà anche una delegazione del Napoli Calcio, composta da un dirigente e un calciatore.

Simeone Napoli Futsal

Napoli Futsal-Pescara, anche Simeone a vedere il match

Sono infatti presenti a Centro Sportivo di Cercola l’Head of Communications azzurro Nicola Lombardo e l’attaccante argentino Giovanni Simeone. Il Cholito è ancora infortunato dopo lo stop subito nella gara contro la Cremonese e ha deciso di sfruttare il tempo a sua disposizione per vedere gli azzurri del futsal all’opera, i quali stanno ben figurando esattamente come gli azzurri del calcio in 11.

Per omaggiare l’arrivo della delegazione azzurra, la tifoseria presente a Cercola ha anche esposto degli striscioni coreografici in omaggio della SSC Napoli, tra cui uno raffigurante Diego Armando Maradona. Di seguito la foto: