Napoli-Milan, tifosi rossoneri in autostrada: avete visto cosa è successo? – VIDEO

Napoli Milan è sempre più vicina e all’esterno dello stadio c’è fibrillazione per la possibilità di scrivere un altro pezzo di storia. Una stagione già memorabile per la possibilità sempre più concreta di vincere il terzo Scudetto e per aver raggiunto già i quarti di finale, può essere resa ancora più bella e indimenticabile per il passaggio alle semifinali.

La Champions League è un palcoscenico da cui gli azzurri non intendono uscire, come annunciato anche ieri da Luciano Spalletti.

Tifosi del Milan verso il ‘Maradona’: la reazione dei napoletani

Questa sera il ‘Maradona‘ tornerà a ruggire anche in Europa e per 90 minuti (o più) sarà pronto a dare il suo sostegno alla squadra azzurra. Di contro, nel Settore Ospiti, ci saranno anche 2500 tifosi del Milan che sono stati scorsati dalla Polizia durante tutto il tragitto che porta allo Stadio Maradona.

In autostrada sono stati beccati dai tifosi del Napoli che stavano raggiugendo Fuorigrotta e sono volati insulti “da stadio” che hanno già riscaldato l’ambiente prima della partita.