Napoli Milan di martedì sera sarà la partita più importante della storia recente degli azzurri. Riuscire a battere e superare il Milan significherebbe approdare per la prima volta alle semifinali di Champions League e poter anche sognare la finale di Istanbul.

Il Napoli dovrà ribaltare il risultato dell’andata (1-0) e potrà contare sull’appoggio del proprio pubblico che è tornato a riempire il ‘Maradona‘. Ora toccherà anche ai tifosi essere il dodicesimo uomo per dare una aiuto concreto alla squadra di Spalletti in questo momento della stagione che sembra aver portato una leggera flessione.

Napoli Milan Arrigo Sacchi

Sacchi bacchetta il Napoli: le parole

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato Napoli Milan di Champions League. Secondo l’ex tecnico, per le due squadre sarà tutt’altro che semplice riusicire a superare il turno ma per il Napoli ci sarà qualche difficoltà in più.

Credo che sarà una partita molto aperta. Il Napoli per conquistare la semifinale dovrà compiere un’impresa perché molti giocatori non sono al livello di forma di qualche tempo fa. Mi sembra che la squadra di Spalletti non sia brillante. È un gruppo che, dopo una stagione fantastica fino ad ora probabilmente sta pagando qualcosa.

Osimhen Sacchi su Kvaratskhelia