La partita tra Napoli e Milan sarà decisiva per il passaggio alle semifinali di Champions League. Con una vittoria con oltre un gol di scarto gli azzurri di Luciano Spalletti scrivererebbero un pezzo di storia unico, visto che mai prima si era arrivati ad un traguardo tanto importante in Europa.

La partita d’andata, terminata 1-0 per i rossoneri, era stata caratterizzata dal pessimo arbitraggio del rumeno Istvan Kovacs che è stato messo da parte dalla UEFA fino alla fine della stagione. Ora a dirigere la gara ci sarà l’esperto polacco Szymon Marciniak che pochi mesi fa ha arbitrato la finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia.

Marciniak Precedenti Napoli

Napoli, due vittorie e un pareggio con l’arbitro Marciniak

L’arbitro Szymon Marciniak dirigerà Napoli Milan di Champions League. Questa volta la UEFA ha voluto affidare ad un arbitro esperto a gestire le grandi pressioni l’unico quarto di finale ancora apertissimo e da decidere, considerate le altre partite.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistenti: Sokolnicki (Polonia)-Listkiewicz (Polonia)

IV Uomo: Nyberg (Svezia)

VAR: Kwiatkowski-Frankowski (Polonia)

Marciniak è anche un amuleto per il Napoli. Nei tre precedenti in Champions League diretti da lui, infatti, sono arrivate due vittorie (a Fuorigrotta) e un pareggio in trasferta.