Spalletti: “Osimhen titolare con il Milan. Il pubblico ci farà diventare tutti Maradona”

Ha parlato ai microfoni di Dazn al termine dello 0-0 contro l’Hellas Verona il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Evidente la sua volontà di preservare le energie per il fondamentale match di Champions di martedì contro il Milan, sui cui si è ampiamente soffermato. Di seguito quanto riportato:

Possesso palla? Loro si sono sempre abbassati, per forza devi avere un’alta percentuale di passaggi corti. Però poi quando la squadra ha scalato in avanti non ha trovato il buco dove inserirci. Il possesso palla va fatto con equilibrio, né veloce, né lento. Va fatto con dei passaggi semplici, senza toccare troppo la palla e senza dare troppa velocità. Deve esserci un equilibrio, chiaramente poi devi andare dentro con l’imbucata. Vanno scelte meglio le cose, accorgersi dove si trova lo spazio.

Spalletti

Spalletti su Osimhen: “Ha tante qualità”

Napoli di martedì? Per fare quella partita lì bisogna avere un po’ tutto, non solo il possesso palla. Bisogna essere squadra in tutto e per tutto. Bisogna essere una squadra matura, bisogna essere continui nell’atteggiamento, con le marcature e il pressing. All’andata non siamo stati bravi a fare quel mezzo fallo che ha portato al gol, sono tante cose che vanno messe in fila e con ordine.

Osimhen? Lui ha tante qualità, sa fare un po’ tutto. Poi è un beniamino di questo pubblico, quando entra dà una ventata di entusiasmo a tutta la squadra. Sono calciatori fatti di pasta diversa per essere calciatori normali, sono quelli che riempiono la scatola della partita mettendoci diverse cose.