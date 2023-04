Napoli-Hellas Verona, ampio turnover per Spalletti? Possibile novità in attacco

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro l’Hellas Verona allo Stadio Maradona per riprendere la cavalcata trionfale che lo sta conducendo al terzo scudetto della sua storia.

Il calcio d’inizio è fissato alle 18:00 e gli azzurri hanno l’obiettivo di mantenere le 16 lunghezze di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri che dopo la roboante vittoria di ieri è sempre più seconda in classifica.

Pochi minuti fa sono state ufficializzate le convocazioni di mister Spalletti che può sorridere perchè ritroverà Osimhen, ma dovrà rinunciare all’infortunato Simeone, a Ndombele squalificato e a Gianluca Gaetano alle prese con una faringotonsillite.

Osimhen Napoli (Imago)

Proprio il centrocampista napoletano, classe 2000 era indiziato a partire titolare nel match di questa sera anche per dar riposo ai titolari in vista della gara di ritorno contro il Milan prevista per martedì.

Spalletti, dunque, come detto in conferenza stampa ieri pomeriggio, pare intenzionato a far riposare qualcuno tra i titolarissimi, anche se non sarà un turnover massiccio come ad esempio visto contro la Cremonese in Coppa Italia.

Formazioni Napoli-Verona

Di seguito la probabile formazione che scenderà in campo questa sera:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Raspadori, Zerbin. All. Spalletti