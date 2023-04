Napoli, che occasione di mercato: in attacco l’affare possibile è Chukwueze dal Villarreal

Dopo il successo di Lecce, il Napoli di Luciano Spalletti è già al lavoro per preparare la delicata sfida di Champions League contro il Milan. In forte dubbio Victor Osimhen, le cui condizioni destano ancora preoccupazione. Intanto la società tiene d’occhio le dinamiche di calciomercato, cercando di capire quali possano essere gli affari in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti.

Lozano può lasciare spazio a un nuovo attaccante

Non è un mistero che tra i calciatori in bilico ci sia Hirving Lozano, con il messicano che ha il contratto in scadenza nel 2024. Ciò vuol dire che, a meno di un rinnovo di contratto, è probabile che l’esterno finisca sul mercato. Ovviamente la società non si farà trovare impreparata e ha già una schiera di calciatori che sta seguendo. Nelle scorse settimane era emerso un interesse per un calciatore del Villarreal, Yaremi Pino, con il quale si era vociferato anche un’ipotesi di scambio. Voce attualmente non confermata. Eppure, la vera occasione in casa Villarreal, è un’altra.

Samuel Chukwueze, contratto in scadenza nel 2024: perché è un’occasione di calciomercato

Si tratta di Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano classe ’99. L’attaccante si è preso le luci della ribalta nelle scorse ore per aver realizzato una doppietta al Bernabeu, gol che sono serviti al Villarreal per vincere 2-3 in casa del Real Madrid. Due reti splendide in cui Chukwueze ha mostrato tutto il suo repertorio: dribbling, velocità, fisicità, fiuto del gol e grande tecnica.

IL VIDEO DEL GOL DI CHUKWUEZE AL VILLARREAL:

C'è un fenomeno stanotte a Madrid, ma non gioca nel Real ⚪❌

Chukwueze regala il successo al Villarreal con questo gioiello ⚽💎#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/VGARfqSowl — DAZN Italia (@DAZN_IT) April 8, 2023

Chukwueze, un po’ come Lozano, rappresenta un’autentica occasione di mercato: il suo contratto è in scadenza nel 2024 e al momento il rinnovo con il “Sottomarino Giallo” è lontano. Ecco perché il prezzo ipotetico da 40 milioni si abbasserà drasticamente in estate. Su di lui ci sono già alcuni club di Premier League, ma non di primissima fascia. Le società inglesi possono proporre stipendi altissimi, ma il Napoli sul piatto potrebbe mettere l’occasione di giocare da protagonista la Champions League, magari in tandem con il compagno di Nazionale, Victor Osimhen.

Samuel Chukwueze, Villarreal

Stipendio abbordabile per il Napoli

Anche lo stipendio di Chukwueze non sarebbe un problema per la società di De Laurentiis. Al momento percepisce 1,9 milioni netti al Villarreal, una cifra che rientra pienamente nei parametri del Napoli. Non solo, gli azzurri potrebbero proporre anche un salario più alto, usufruendo poi del Decreto Crescita. Al momento – chiariamo – non risultano trattative in corso, ma si sa che Giuntoli e lo scounting azzurro siano sempre attenti alle occasioni di mercato. E quella di Chukwueze pare essere proprio ghiotta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Giacometti