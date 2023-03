Calciomercato Napoli, addio Lozano? Possibile scambio con un calciatore della Liga

Ancora una volta si parla di Napoli, capace di essere sulla bocca di tutti anche durante la sosta Nazionali. La città partenopea ha infatti ospitato la prima gara dell’Italia nel girone di qualificazione ad EURO2024, in una sfida persa poi 1-2 contro gli ormai acerrimi rivali dell’Inghilterra.

Oltre al grande evento ospitato, la città azzurra nonché la SSC Napoli può sorridere anche grazie alle buone prestazioni dei propri calciatori al servizio della propria Nazione. Fra titolarità e gol (come quello di Elmas in Macedonia-Malta), è sempre più clima di festa nel capoluogo campano, dove inizia a muoversi qualche futuro scenario di mercato.

Il Villarreal vuole Lozano: scambio col Napoli?

Già annunciato da alcuni media messicani negli ultimi giorni, pare che il Napoli sia sulle tracce di un post-Lozano per la prossima stagione. Il numero undici azzurro ha infatti il contratto in scadenza nel 2024, con segnali di prolungamento ancora deboli. Il “Chucky” potrebbe quindi salutare la città partenopea, prendendo parte ad un’operazione in terra spagnola.

Yerami Pino

Come confermato quest’oggi da “El gol Digital“, il Napoli ha maturato un forte interesse nei confronti di Yerami Pino, ala destra classe 2002 del Villarreal. L’esterno spagnolo, autore fin qui di 3 gol e 3 assist con i gialli, potrebbe infatti finire in maglia azzurra a seguito di uno scambio alla pari con Hirving Lozano. Entrambe le parti sono ampiamente interessate ai due esterni ed intenzionate a portare a termine tale operazione, non però priva di dettagli da limare.

