“Osimhen out contro il Milan”: l’annuncio sull’attaccante del Napoli

Le condizioni di Victor Osimhen stanno tenendo tutti i tifosi del Napoli con il fiato sospeso in attesa della doppia sfida di Champions League contro il Milan. L’edizione odierna de Il Mattino però gela tutti i supporters azzurri con un annuncio sulle condizioni del numero nove di Luciano Spalletti.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Nell’uovo non c’è la sorpresa attesa. No, Osimhen non ce la farà a scendere in campo con il Milan. Ma il Napoli con il Milan, almeno nella gara di andata, non si giocherà il proprio destino europeo con tutte le cose a posto. Il nigeriano, anche se non è dolorante, ieri non ha neppure corso con le riserve, ha evitato contatti e accelerazioni. Insomma lo staff medico non lo considera per nulla abile e arruolabile.

Osimhen difficilmente riuscirà a recuperare per mercoledì sera. Il timore, che poi è un terrore, è che la distrazione possa far guai più seri e compromettere gli ultimi due mesi dell’anno. Diciamo che, al momento, l’obiettivo è portarlo in panchina.

Sarà la giornata di domani a dare l’indicazione definitiva su Osimhen: e poiché in tabella non è ancora inserito il rientro in gruppo (forse solo parziale), impensabile gettarlo nella mischia a San Siro.