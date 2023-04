A Napoli è nato il primo bambino di nome Khvicha: la storia

Khvicha Kvaratskhelia è diventato in un battibaleno e sin dalle prime partite a Napoli, anche scherzando, ci si è detti: “Chissà quanti bambini di nome Khvicha nasceranno”. Ed è appena accaduto. A Napoli è nato il primo bambino di nome Khvicha. O meglio: Daniele, Khvicha.

Daniele, Khvicha è nato il 31 marzo alla “Clinica Santa Patrizia” ed è il figlio di Armando e Clara, entrambi tifosi del Napoli e appassionati della maglia azzurra. La Kvara-mania è scoppiata a Napoli già dai primi istanti in cui il talento georgiano ha messo piede in città e ora ha ricalcato i passi di Maradona anche nella vita quotidiana dei napoletani.

È noto che ai tempi di Diego Armando Maradona molti bambini presero il nome della stella argentina che risollevò le sorti del Napoli. E nel 2023 la scena si è ripetuta.

Armando, il papà del piccolo Daniele Khvicha, in esclusiva ai nostri microfoni ha raccontato la scelta sua e della compagna Clara di dare il nome del talento georgiano al figlio neonato.

È tutto vero, lo abbiamo chiamato Daniele Khvicha. Solo che abbiamo messo la virgola dopo Daniele e quindi il nome vero è Daniele, Khvicha. Abbiamo preso questa decisione per tutto quello che è successo quest’anno al Napoli.

Daniele Khvicha Primo Bambino Napoli

La storia del primo bambino con il nome di Kvaratskhelia

Il papà del primo bambino nato a Napoli con il nome di Khvicha Kvaratskhelia ci ha raccontato anche i motivi che hanno portato alla scelta, tanto particolare quanto simpatica e originale, di dare proprio questo nome al neonato.

Come mai avete preso questa decisione? Io sono tifosissimo del Napoli e da come si può notare dal mio nome anche mio padre lo era. Sono nato nel 1986 e i miei genitori mi hanno dato il nome di Diego Armando Maradona. Decisione condivisa con la tua compagna? Assolutamente sì, è una scelta super condivisa. Penso che se non avessimo vissuto un anno del genere, con un calciatore tanto meraviglioso, si sarebbe chiamato solo Daniele.

Il sogno di incontrare Kvaratkshelia

Il sogno di Armando, papà del piccolo Daniele, Khvicha, poi ha raccontato i suoi piccoloi sogni nel cassetto: incontrare Kvaratskhelia e rendere felice il suo papà.

Ti piacerebbe incontrare Kvaratskhelia? È il mio piccolo sogno, così come lo è vedere il Napoli vincere quest’anno. Poi se riuscissimo ad incontrare il protagonista principale di questa stagione sarebbe la ciliegina sulla torta. E poi ho un altro sogno: spero che mio padre, che ora non c’è più, possa vedere attraverso gli occhi di Daniele, Khvicha la festa per questo Napoli.