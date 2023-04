Festa Scudetto al Maradona e a Piazza Plebiscito, anche i calciatori sul palco: date e dettagli dell’evento

La festa Scudetto del Napoli è uno dei temi più importanti negli ultimi giorni in città. In tanti vogliono he questa sappia unire ordine, ma anche tutta la passione che genericamente contraddistingue il tifo partenopeo.

Ci si chiede anche se non venga organizzato qualche evento ad hoc per permettere al tifo di riunirsi con gioia e poter omaggiare insieme i proprio beniamini.

Festa Scudetto Napoli

Festa Scudetto, il piano della prefettura

Quest’oggi si è tenuta una riunione alla Prefettura di Napoli allo scopo di organizzare in sicurezza la festa Scudetto azzurra. Presenti alla riunione, il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Secondo quanto si apprende dalla fine della riunione, la prima bozza prevederebbe una doppia festa suddivisa su due giorni. La festa si svolgerebbe in primis allo Stadio Diego Armando Maradona con la consegna dello Scudetto il 3 giugno e, successivamente, a Piazza Plebiscito in un evento con i calciatori azzurri sul palco il 4 giugno.