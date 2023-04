Spalletti in conferenza: “Vi dico cosa è successo con Leao!”, poi il commento su Raspadori

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa la termine della gara contro il Milan, persa per ben 4-0.

Il tecnico azzurro ha chiarito cosa non è andato in una serata così storta, spiegando meglio anche la discussione avvenuta con Leao e Maldini ripresa nel tunnel degli spogliatoi. Di seguito quanto riportato:

Litigio con Leao e Maldini? Con Maldini è successo che stavo parlando con l’arbitro per farmi spiegare l’ammonizione a Lobotka, gli stavo chiedendo questo, è passato Maldini sbracciando e parlandomi addosso in maniera irrispettosa. Doveva farmi finire di parlare. Con Leao non ho discusso, lui ha voluto solo calmare gli animi.

Testa dopo questa gara? Non lo sappiamo, solitamente abbiamo sempre reagito, da quando sono qui io. Vedremo nella prossima a Lecce, ma abbiamo sempre reagito nel modo giusto alle sconfitte anche nello scorso anno.