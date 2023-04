Rrahmani carica Simeone: il kosovaro lo ha detto in diretta

La sfida fra Napoli e Milan sarà infuocata, molto più di un semplice anticipo della doppia sfida di Champions fra le due squadre. Gli azzurri infatti vogliono continuare la loro marcia trionfale in campionato, mentre i rossoneri vogliono sfruttare la sconfitta dell’Inter per rilanciare le loro ambizioni in zona Champions.

Un’assenza pesante sarà però quella di Victor Osimhen, tornato infortunato dalla nazionale. A sostituirlo, ci sarà il Cholito Simeone, che fu già decisivo nel match d’andata a San Siro.

Rrahmani

Rrahmani: “Simeone ha sempre fatto bene”

Nel pre-gara, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Amir Rrahamani. Al difensore azzurro, è stato chiesto un commento proprio sulla pesante assenza di Osimhen e su quanto possa incidere sul piano gara azzurro. Il kosovaro ha evidenziato sia la pesantezza dell’assenza del nigeriano, ma anche quanto Simeone abbia sempre fatto bene quando chiamato in causa. Di seguito quanto riportato: