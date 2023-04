Protesta ultras, paura nei minuti finali di Napoli-Milan: si infiamma la Curva B

Serata da dimenticare per il Napoli. Gli azzurri sono crollati sotto i colpi del Milan, capitolando in una nettissima sconfitta. Ma le cose non sono andate male solo sul campo, ma anche sugli spalti.

Le proteste in Curva B sono sfociati in scontri dove alcuni tifosi sono stati colpiti con cinture. Causa dei contrasti, la scelta degli ultras di assistere al match di spalle al campo, non condivisa dagli altri tifosi. Le tensioni sono proseguite nel corso della serata.

Fumogeni in Curva B

Paura in Curva B: il racconto

Verso la fine del match, sono stati infatti accesi tantissimi fumogeni in Curva B, con il fumo e le fiamme che hanno invaso larga parte del settore. Alcuni di questi fumogeni, sono stati addirittura caduti sulle teste dei tifosi lì presenti.

Le scene descritte dallo stadio sono davvero tristi, con tifosi costretti nuovamente a scappare da questa agghiacciante atmosfera e bambini in lacrime per lo spavento. Fatti a dir poco vergognosi, assolutamente non consoni al clima che dovrebbe vedersi in uno stadio e assolutamente non giustificabili da nessuna protesta.