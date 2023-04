Giuntoli: “Sarà una partita complicata”, poi le parole su Osimhen

Tutto è pronto per la gara fra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno voglia di bissare il successo dell’andata a San Siro anche fra le mura amiche, ancora una volta senza Victor Osimhen.

L’infortunio del nigeriano ha preoccupato l’ambiente azzurro in vista anche della doppia sfida di Champions in cui i ragazzi di Spalletti affronteranno di nuovo il Milan. D’altro canto, c’è la consapevolezza del valore degli altri attaccanti in rosa come Simeone e Raspadori.

Giuntoli: “Abbiamo una rosa ricca”

Ha voluto ribadire proprio questo concetto ai microfoni di Dazn il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. nel corso del pre gara. Di seguito quanto riportato: