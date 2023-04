Alla vigilia di Napoli Milan della 28a giornata di Serie A, Stefano Pioli ha analizzato la sfida del ‘Diego Armando Maradona‘ in conferenza stampa.

Se giochiamo da Milan possiamo vincere, se non giochiamo da Milan possiamo perdere. Nessuno crede in noi così come succedeva anche l’anno scorso. Nessuno crede che possiamo vincere a Napoli, nessuno crede che possiamo superare i quarti di finale e tutto è solo sulle nostre spalle. Dobbiamo dimostrare il nostro valore. Affrontiamo una squadra forte, che sta meritando tutto quello che sta facendo e tutti i complimenti che si sta prendendo. Io, però, credo molto nella mia squadra e nel lavoro che facciamo giorno dopo giorno per cambiare questa stagione negli ultimi due mesi.

Stefano Pioli

Pioli in conferenza: “Napoli non è solo Osimhen. Champions? Diversa dalla Serie A”

Osimhen? Fortissimo, però loro hanno vinto anche senza di lui. All’andata abbiamo perso senza di lui in campo e le mie scelte non dipenderanno dalla sua presenza o dalla sua assenza.

Perché c’è scetticismo nei confronti del Milan? Alleno un gruppo molto responsabile, consapevole e coeso. Un gruppo che non si è mai fatto condizionare troppo da quanto viene fatto e detto fuori da Milanello. Abbiamo fatto molto meglio in Champions e molto peggio in Serie A. Abbiamo la chance di fare il meglio possibile ora. Poi le scelte per la partita di domani le faccio in base a quelle che ritengo essere le cartucce migliori.

Cos’ha il Napoli in più del Milan e viceversa? Loro hanno avuto molta più continuità di risultati, ottenendo risultati che nella propria storia non ha mai ottenuto. Hanno avuto tante cose in più ma adesso comincia un’altra stagione. Li abbiamo messi in difficoltà all’andata e speriamo di farlo lo stesso domani. Comunque andrà domani in Champions League sarà tutto diverso perché subentrano altri fattori.

Difficoltà prima della sosta? Purtroppo le nazionali ci hanno restituito due infortuni ma la squadra sta bene. Poi gli altri stanno tutti bene.

Pioli sulla formazione

Leao? Continuerò a ripeterlo all’infinito: è l’unico calciatore del Milan che può andare dove vuole, tranne sotto la palla.

Ibrahimovic? È troppo riduttivo indicare lui come l’unico motivo per cui la squadra è cresciuta. Abbiamo un bagaglio tecnico-tattico importante e sono cresciuti tutti sotto ogni punto di vista. È stato difficilissimo vincere il campionato scorso e ci stiamo accorgendo che è molto difficile riconfermarsi.

Cosa serve al Milan? Serve qualità, altrimenti diventa difficile vincere. Abbiamo anche ferocia mentale. Nelle partite dove serviva l’abbiamo messa in campo ma siamo stati meno bravi nelle altre partite e per questo abbiamo perso punti, continuità e fiducia.

Aspetto ambientale rispetto alla Champions League? Sono sicuro che sarà una festa e non ci saranno problemi. Andare a giocare a San Siro è sempre una grande emozione, la senti dentro. Parliamo di due tifoserie importanti, ma non ci pensiamo, domani si gioca in Serie A.

Per vincere a Napoli serve fare come Sinner? Ha giocato di qualità e di spirito e servirà anche a noi fare la stessa cosa. Gli ultimi due mesi sono stati al di sotto delle nostre qualità ma ora abbiamo la possibilità di fare sempre molto meglio.