Zanoli da brividi, cosa ha detto su Spalletti e sulla coppia Kvara-Osimhen!

Alessandro Zanoli è una delle rivelazioni di questo inizio 2023. Il calciatore nativo di Carpi è finito in prestito alla Sampdoria dal Napoli, con Bereszyński che invece ha fatto il percorso opposto. Grazie a Dejan Stankovic e al ruolo di quinto di centrocampo, ha dimostrato nuova linfa, tanto che a fine stagione tornerà a Napoli per giocarsi le sue chance per la prossima stagione.

Forte dell’ottimo momento ha rilasciato una serie di dichiarazioni a TuttoMercatoWeb dove ha parlato anche del Napoli, soffermandosi sul duo Kvara–Osimhen e sul tecnico Luciano Spalletti.

Alessandro Zanoli Sampdoria

Intervista Zanoli

Il passaggio su Spalletti è quello che incide di più, definito dall’esterno della Sampdoria come “Il numero uno nel preparare le partite“. Non mancano poi le parole sul duo delle meraviglie Kvaratskhelia-Osimhen. Ecco le sue parole:

Spalletti sotto certi punti di vista è fenomenale. A preparare le partite è il numero uno. Kvaratskhelia e Osimhen sono due fenomeni. Non c’è altro da dire. È stato un piacere allenarsi con loro. Il Napoli non mi stupisce, data la qualità dei giocatori. Sono sempre stato fiducioso che vincessero loro.

MICHELE MASSA