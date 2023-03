Milan-Napoli di Champions League, settore ospiti aperto? Quando arriverà la decisione

Nelle scorse ore è partita la vendita libera (con Fidelity Card) per i biglietti delle sfide tra Napoli e Milan in Champions League. Sia all’andata che al ritorno è previsto il tutto esaurito, con ricevitorie e botteghini virtuali presi letteralmente d’assalto.

I tagliandi sono quasi introvabili, salvo per alcune scorte non ancora messe in vendita. Segno che l’attenzione e l’attesa verso questo doppio match è davvero alle stelle. Eppure i tifosi delle due squadre si stanno facendo da giorni un’altra domanda: quando verranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti?

Tifosi del Napoli in trasferta

Decisiva la gara di campionato di domenica sera al Maradona

Al momento, sia per la gara di San Siro che del Maradona, non sono ancora arrivate comunicazioni in merito alla vendita dei tagliandi. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno chiarisce quando arriveranno novità in tal senso.

Ecco quanto evidenziato: