Festa scudetto, si temono rapine e omicidi a Napoli: cosa succederà tra le strade della città!

C’è grande entusiasmo a Napoli per lo scudetto ormai alle porte. La città e la tifoseria aspettano questo momento da ormai 33 anni e anche le Istituzioni stanno lavorando a un’organizzazione che permetta a tutti i cittadini di godere della festa.

Eppure non manca la preoccupazione per l’ordine pubblico, addirittura legato anche alla criminalità che potrebbe approfittare del caos per i festeggiamenti per compiere atti di grave delinquenza.

Agenti in borghese tra le strade di Napoli

Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Cosa potrebbe accadere durante i festeggiamenti? Dagli errori si impara e si pensa già alle contromisure. Forze dell’odine in borghese saranno dispiegate nei punti caldi. Perché al di là del degrado, dei fenomeni di vandalismo da festeggiamenti (che metterà a rischio auto parcheggiate in strada, monumenti, scalinate) c’è anche un’allerta dettata dai fenomeni criminali che registrano un incremento quando ci sono grandi assembramenti di persone. Il timore è quello di un’impennata di rapine, ma anche di fatti di sangue. Gli agenti in borghese saranno disseminati nei punti caldi della città per arginare proprio questi rischi, ma la prevenzione non è relativa solo alla sicurezza.

Preoccupazione per i mezzi di soccorso