Festa scudetto, scelte quattro location simbolo: palco a Piazza Plebiscito con ingessi su prenotazione!

Lo scudetto è ormai cosa fatta per il Napoli. Al di là della scaramanzia, gli azzurri hanno in pugno il tricolore, avendolo blindato con ben 19 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, margine troppo ampio ormai per essere colmato. Ciò permette alle Istituzione della città, ma anche allo stesso club azzurro, di poter programmare la festa per lo scudetto.

I quattro luoghi simbolo a Napoli

Come riporta Il Mattino, si pensa a quattro location differenti per festeggiare. L’evento clou si terrà a numero chiuso in Piazza del Plebiscito, con altre location aperte a Scampia, centro città e sul lungomare. Questa sarebbe la base del piano organizzativo alla luce di un tavolo tecnico di qualche giorno fa in Prefettura.

Palco e ospiti a Piazza Plebiscito

A Piazza Plebiscito dovrebbe esserci l’evento principale, con un palco e ospiti di eccezione. Una location a cui accedere con un sistema di prenotazione e di contingentamento, per evitare che tutta l’onda del tifo azzurro si vada a riversare nello stesso posto e nelle stesse ore. Ma ad allietare i tifosi azzurri che si riverseranno in trada non ci sarà solo il palo principale.

Si pensa a un evento a Scampia, zona che offre condizioni logistiche ideali; ma anche altre due location in centro a Napoli. Data una prima ricognizione, verrà scartata piazza Dante, che non presenta le condizioni ideali sotto il profilo urbanistico: ecco perché si pensa al Lungomare.