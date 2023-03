Ma De Laurentiis vuole veramente un Maradona con sole famiglie?

“Lo stadio è per le famiglie, non per le frange violente”. Così parlava Aurelio De Laurentiis soltanto due settimane fa.

“Vogliamo riportare le famiglie allo stadio, i bambini devono stare al sicuro negli impianti sportivi”. Questo il concetto ribadito a più riprese dal presidente del Napoli nel corso degli anni.

Una buona idea che però si scontra con la realtà.

Stadio Maradona Champions League

Leggendo i prezzi dei biglietti riservati ai non abbonati per la gara di Champions League contro il Milan, in programma martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, si nota subito un tariffario indubbiamente elevato.

Un biglietto in Curva, considerato da sempre settore popolare, a 90€, senza distinzione tra anello superiore e inferiore, ha un costo troppo alto anche per una partita così importante.

Ma se si vuole tralasciare l’argomento prezzi in generale e prendere in esame solo i posti riservati alle famiglie, quelle tanto amate da De Laurentiis, è evidente la contraddizione con le sue parole.

Un singolo biglietto in Tribuna Family costa addirittura 220€, mentre per gli Under 12 il prezzo è di 80€. Cifre altissime per un settore dedicato alle famiglie e, soprattutto, collocato in una porzione dello stadio con scarsissima visibilità.

Un padre o una madre che vuole portare il proprio figlio allo stadio deve spendere più di 300€ (considerando le commissioni di servizio di TicketOne): cifre improponibili per una città come Napoli in cui il reddito medio pro-capite è pari a 8442,72 euro (703,56€ al mese).

Dati che così vanno in contrasto con la volontà di De Laurentiis. A questo punto la domanda sorge spontanea: ma il presidente del Napoli vuole veramente riportare le famiglie allo stadio?

A CURA DI DANILO DE FALCO