Kim nervoso in Nazionale, si scusa e placa la polemica: il motivo del suo sfogo

Nelle scorse ore hanno fatto parecchio discutere le parole di Kim Min-Jae, difensore del Napoli che al termine dell’amichevole tra la sua Corea Del Sud e l’Uruguay, finita 1-2 per la Celeste. Il centrale azzurro è apparso alquanto nervoso, oltre che a dichiararsi stanco.

Ebbene pochi minuti fa lo stesso Kim ha voluto chiarire il motivo del proprio sfogo, attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram.

Ecco quanto evidenziato:

Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione.