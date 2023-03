Kim nervoso dalla nazionale: “Sono stanco! In questo momento preferisco concentrarmi sul Napoli”

Questo pomeriggio si è tenuta l’amichevole tra Corea del Sud ed Uruguay, che ha visto la vittoria de La Celeste per 1-2.

Al termine del match, Kim Min-Jae, difensore del Napoli, si è presentato in mixed zone per commentare la partita. Il coreano si è mostrato parecchio nervoso e stizzito dopo la sconfitta, probabilmente a causa di alcune domande fatte da parte delle stampa coreana.

Il difensore, infatti, avrebbe dato una risposta un pò dura, secondo quanto riportato dai giornalisti, infatti avrebbe quasi ammesso di essere prettamente concentrato sul Napoli e sul momento d’oro che sta passando in Italia con la sua squadra.

Di seguito le dichiarazioni del giocatore:

“Sono mentalmente stanco. Voglio concentrarmi sulla mia squadra, il Napoli, piuttosto che sulla nazionale. Per il momento, penso di dovermi concentrare sulla mia squadra.”

Poi sulla nazionale:

“Nazionale? Non ho altro da dire in questo momento, è un peccato non aver vinto.”