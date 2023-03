Biglietti Napoli, polemica sui “Settori Popolari”: quanto costano quelli delle altre italiane?

Da questo pomeriggio sono in vendita i biglietti per Napoli Milan, partita valida per i quarti di finale di Champions League. Gli azzurri ospiteranno al ‘Maradona‘ i rossoneri per la partita di ritorno del 18 aprile. Nella prima fase, la vendita sarà riservata ai soli abbonati alla stagione di Serie A 2022/23 che potranno usufruire di uno sconto del 20% rispetto al prezzo del biglietto standard per i non abbonati.

Questi i prezzi dei biglietti per Napoli-Milan:

Tribuna Posillipo €272

Tribuna Nisida €176

Distinti €104

Curve €72.

Facendo un rapido calcolo i prezzi dei biglietti delle Curve per la vendita libera ai non abbonati si aggireranno tra gli 85 e i 90€. La notizia ha subito scatenato parte del tifo napoletano che avrebbe voluto prezzi più bassi almeno per i cosiddetti “Settori Popolari“, vale a dire le curve. Sui social è infuriata la polemica tra chi ritiene giusti i prezzi per una partita dal sapore storico e chi, invece, reputa i prezzi eccessivamente alti per i settori che dovrebbero essere appannaggio del popolo.

I prezzi dei biglietti di Inter, Milan, Juventus e Roma

Il Napoli è una delle cinque squadre italiane qualificate ai quarti di finale di Champions League ed Europa League. Ci sono anche Milan (proprio avversaria del Napoli), Inter (contro il Benfica), Juventus (contro lo Sporting Lisbona) e la Roma (contro il Feyenoord).

Quanto costano i biglietti delle altre italiane nei settori popolari? A parte la Roma, i cui prezzi sono relativamente bassi per i “settori popolari”, per le altre quattro squadre italiane i prezzi si aggirano intorno a quelli del Napoli.

I prezzi di San Siro per Milan Napoli

I biglietti per Milan Napoli di Champions League, partita che si giocherà al Meazza il 12 aprile vanno dai 69€ ai 124€.

Primo Blu €124

Primo Verde €124

Primo Verde – Family €124

Secondo Blu €79

Secondo Verde €79

Terzo Blu €69

Prezzi Biglietti Milan Napoli

I prezzi del Meazza per Inter Benfica

I prezzi dei biglietti di Inter Benfica, l’altro quarto di finale di Champions League, ha prezzi più bassi di quelli del Milan per la sfida nello stesso stadio. La dirigenza nerazzurra ha deciso di andare incontro ai propri tifosi abbassando i prezzi.

Primo verde €99

Primo blu €99

Secondo blu €55

Secondo verde €55

Terzo verde €45

Biglietti Inter Benfica

Settori Stadio San Siro

Quarti di finale di Europa League: i prezzi di Juventus Sporting Lisbona

La Juventus, retrocessa dalla Champions League all’Europa League, affronterà lo Sporting Lisbona ai quarti di finale. I prezzi dei biglietti dei “Settori Popolari” variano tra quelli riservati agli abbonati e i non abbonati e alle varie zone delle curve. Per la vendita libera i biglietti vanno dai 59 ai 65€.

Curva Sud €59

Curva Nord €59

Curva Sud Est €65

Curva Nord Est €65

Biglietti Juventus Sporting Lisbona

Roma Feyenoord: i prezzi più bassi tra le italiane

La Roma si giocherà i quarti di finale di Europa League contro gli olandesi del Feyenoord. Lo Stadio Olimpico è già andato sold out anche grazie ai prezzi popolari che ha deciso la società, soprattutto per le Curve.

Curva Sud €35

Curva Nord €35