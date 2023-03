Italia Inghilterra, le formazioni ufficiali: un solo “napoletano” titolare

Italia Inghilterra è la prima sfida del girone di qualificazione per EURO2024. Gli azzurri di Roberto Mancini provano a ripartire dopo la delusione Mondiale e per farlo sfideranno al ‘Maradona’ una delle squadre che riportano alla mente ricordi molto felici. La vittoria di EURO2020, giocata nel 2021 causa COVID-19, fu proprio contro i “Tre Leoni” e questa sera la posta in palio è molto alta.

Per la prima volta dopo circa 10 anni la Nazionale italiana torna a Napoli e lo fa in uno scenario in festa. La città è già colorata d’azzurro per la squadra partenopea vicina al titolo e in questi giorni ha aumentato il suo azzurro in onore di Roberto Mancini e dei suoi ragazzi.

Di Lorenzo

Le formazioni ufficiali

La partita del ‘Maradona‘ vede un solo calciatore del Napoli tra i titolari. Giocherà solo Giovanni Di Lorenzo sulla “sua” fascia destra. Restano in panchina, invece, Alex Meret e Matteo Politano.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct: Southgate.