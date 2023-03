Italia-Inghilterra a Napoli: allarme scontri, Polizia in allerta

Italia-Inghilterra apre il girone di qualificazione per Euro2024. La partita è un remake della finale di Euro 2020, giocata nel 2021 causa Covid, e anche questa volta la posta in palio è molto importante. In un girone non estremamente complesso, con Macedonia del Nord, Ucraina e Malta, l’obiettivo degli azzurri di Roberto Mancini deve essere quello di qualificarsi da primi in classifica.

La partita si giocherà al ‘Maradona‘ giovedì sera ma c’è anche un problema di ordine pubblico da dover gestire con molta accuratezza.

Scontri Ultras Napoli

Italia-Inghilterra: il piano anti-scontri, la decisone del Comune

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, ieri c’è stato un tavolo tecnico tra la Questura di Napoli e Scotland Yard per gestire al meglio l’arrivo degli oltre 2000 tifosi inglesi che arriveranno in città. Si vuole evitare ad ogni costo quanto accaduto con gli ultras dell’Eintracht Francoforte e si è deciso di adottare delle misure di sicurezza.