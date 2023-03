Victor Osimhen è diventato uno dei migliori attaccanti d’Europa. L’attaccante nigeriano del Napoli ha messo a segno 25 reti in stagione tra Serie A e Champions League e il suo futuro potrebbe essere ancora più importante del presente. A Napoli ha trovato la dimensione giusta per diventare il re dei bomber e sta percorrendo la strada giusta per consacrarsi tra i migliori al mondo.

Il futuro di Osimhen, però, è tutto da scrivere. La sua stagione con il Napoli ha acceso la spia d’allarme: i top club europei vogliono acquistarlo in estate.

Osimhen Napoli

Il piano per trattenere Osimhen

Il Napoli in estate dovrà dotarsi di un’armatura impenetrabile per respingere tutte le offerte che arriveranno per Osimhen. Lo stesso calciatore, pochi giorni fa, aveva annunciato di dover parlare con la società per capire il futuro. E gli assalti dei top club europei non mancheranno.

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, però, Aurelio De Laurentiis ha un piano per cercare di trattenere Osimhen. Il patron azzurro pare intenzionato ad andare anche oltre il tetto ingaggi imposto attualmente per poter trattenere Osimhen per un’altra stagione. Certo è che sarà difficile, se non impossibile, rifiutare le offerte da più di 100 milioni che arriveranno.