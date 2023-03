Napoli-Milan in Champions League, l’opinione fa discutere: “Dovrebbe giocare solo chi vince lo scudetto”

Sale l’attesa per il quarto di finale tra Napoli e Milan di Champions League. Tanti i commenti riguardante questa super sfida, tra i quali spicca quello di Giovanni Galli che in veste di doppio ex alla trasmissione “Si Gonfia La Rete” su Radio CRC ha espresso un’opinione alquanto particolare.

Ecco quanto evidenziato

Io a volte mi fermo e faccio delle riflessioni su temi come quello della Superlega. Sembra vogliano mettere in piedi la vecchia Coppa dei Campioni in modo diverso. Quelle 16 che partecipavano alla Coppa dei Campioni erano quelle che avevano vinto i rispettivi campionati. Oggi una squadra che è arrivata terza in campionato può vincere la Champions League. Con tutto il rispetto, perde un po’ il valore assoluto della Coppa dei Campioni. Probabilmente tirando fuori la Superlega vorrebbero avere più soldi a disposizione mettendo in un cerchio chiuso le squadre più titolate. Per me la Coppa dei Campioni dovrebbe giocarla solo chi vince lo scudetto, altrimenti non si chiamerebbe Coppa dei Campioni.

Adesso vedo che addirittura la Supercoppa Italiana è stata allargata alle altre. Se la Cremonese batte la Fiorentina è possibile vederla a giocarsi la Supercoppa? Questo è un sistema che vorrebbe trovare quattrini facendo giocare di più le squadre, ma questo comporta che le squadre devono attrezzarsi di più, le rose dovranno essere di 40 piuttosto che di 30.