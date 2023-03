Milan-Napoli, ufficializzate le date e gli orari dei quarti di finale di Champions League

Sarà tutto italiano il quarto di finale di Champions League tra Napoli e Milan. L’urna di Nyon ha messo di fronte la squadra di Spalletti e quella di Pioli in un derby italiano che si preannuncia infuocato.

Sarà la prima volta che le due squadre si incontrano in una competizione europea e i tifosi non aspettano altro che sostenere la propria squadra allo stadio.

Date e orari quarti di finale Champions League

La UEFA, dopo esser terminati anche i sorteggi di Europa League e Conference League, ha anche ufficializzato le date e gli orari dei quarti di finale di Champions League.

Queste le date che interessano a tutti i tifosi azzurri:

Andata a San Siro: mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21

Ritorno al Diego Armando Maradona: martedì 18 aprile 2023 alle ore 21

Bisognerà aspettare per quanto riguarda i biglietti per le due gare, sia per quanto riguarda il match d’andata a San Siro sia per quello di ritorno al Diego Armando Maradona.