Disordini ultras Eintracht, il Prefetto Palomba smentisce: “Non ci sono stati contatti fra tifoserie”, poi la spiegazione sul corteo

Si è tenuta in questa mattina una conferenza stampa dopo la fine della riunione del Comitato ordine e sicurezza in prefettura a Napoli. A presiedere la conferenza c’era il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, il quale ha voluto fare un po’ di chiarezza relativamente ai disordini avvenuti ieri in città con protagonisti i supporters dell’Eintracht Francoforte. Di seguito quanto riportato:

Molti chiedono il motivo per cui è stato scelto di far sfilare i tifosi dell’Eintracht per la città, io dico che dobbiamo combattere solo la violenza con ogni mezzo. Lungo il corteo non è successo nulla, non c’erano persone in possesso di armi. Sarebbe stato più difficile controllare gruppi sparsi e volontariamente si è deciso di seguirli e accompagnarli, si voleva evitare di farli spargere per la città. Piazza del Gesù ci consentiva di controllarli più adeguatamente, abbiamo chiuso tutti i varchi e evitato tutti i contatti fra tifoserie. Nessuno tra i tifosi napoletani e quelli tedeschi ha riportato contusioni, abbiamo contusi solo fra le forze dell’ordine.

Il divieto andava a garanzia dei tifosi stessi e ha permesso che la partita si svolgesse regolarmente. Immaginate se invece di questi 300-400 tifosi avremmo avuti i 2400 tedeschi che erano previsti.