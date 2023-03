Panico tra le strade di Napoli, centinaia di tifosi dell’Eintracht in marcia: inseguimento della Polizia (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – Dalle notizie che arrivano in questi minuti, pare che a Piazza Bellini – centro di una parte del tifo organizzato del Napoli, ci sia stata una sassaiola contro le vetrine di alcuni locali. Al momento, invece, il corteo degli Ultras dell’Eintracht è in zona Piazza del Gesù e si sta dirigendo ai Quartieri Spagnoli, dove ricordiamo c’è il murales di Maradona.

ORE 13 – C’era grande timore per l’ordine pubblico a Napoli per i tantissimi tifosi dell’Eintracht Francoforte che hanno invaso la città nella giornata di ieri. Oltre 500 Ultras tedeschi, con infiltrati supporters dell’Atalanta al seguito, sono arrivati in città senza l’intenzione di assistere al match.

Problemi a Chiaia e Pazza dei Martiri

Ebbene le preoccupazioni sembrano stiano diventando realtà. Proprio in questi minuti, infatti, un gruppo enorme di tifosi ha iniziato a marciare tra le strade di Napoli, in prossimità di Via Carlo Poerio, in zona Chiaia. Sono tantissimi e – a quanto pare – non hanno intenti propriamente amichevoli.

Tifosi Eintracht a Napoli

La Polizia ha iniziato un inseguimento al gruppo con l’intento di tenerlo radunato e sotto controllo, ma ovviamente i tanti tifosi – come si può vedere dal video di SpazioNapoli – hanno iniziato a correre e a disperdersi tra i vicoli della città per non essere individuati. Non certo una situazione tranquilla, anche perché si teme qualche scontro con i tifosi del Napoli che intanto nella notte hanno già avuto una scaramuccia con i rivali tedeschi.

Anche a Piazza dei Martiri si segnalano problemi, con alcuni passanti in sella a motorini provocati dai tifosi tedeschi. Qualcuno ha risposto e ci sono stati momenti di tensione. Gli Ultras dell’Eintracht sembrano diretti verso lo stadio Maradona.