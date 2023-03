Ghoulam da brividi sulla città di Napoli: “Fa parte di me, volevo vincere per il suo popolo”

Faouzi Ghoulam ha lasciato una serie di dichiarazioni interessanti nel corso del suo intervento nella trasmissione Tutti bravi dal divano in onda su Dazn.

La sua ospitata è stata occasione per toccare una serie di temi attinenti al Napoli. Ghoulam ha espresso, inoltre, ancora una volta tutto il suo amore per la città di Napoli, esperienza che gli ha segnato la vita.

Di seguito un estratto delle parole dell’algerino:

Momento Napoli? I tifosi se lo meritano, da 30 anni il Napoli non vinceva uno Scudetto e le stanno dietro sempre e comunque. Il merito è sicuramente del presidente, è stato intelligente nel trovare persone competenti con cui lavorare. In tanti sono andati via ma la base c’era sempre.

Napoli fa parte di me, i miei figli sono cresciuti lì. Mi sento napoletano, vivendo tutti questi anni la città mi è entrata nel cuore. Io volevo vincere non per me, ma per loro perché se lo meritano