Ghoulam: “Giuntoli mi parlò di Kvara già nel 2021, vi svelo cosa mi disse”

Faouzi Ghoulam, ospite in diretta a Tutti bravi dal divano in onda su Dazn, ha svelato una serie di retroscena sul Napoli del passato e del presente.

L’algerino si è soffermato anche sulle due stelle del Napoli che sta dominando questa Serie A, cioè Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il nigeriano è stato suo compagno di squadra per due anni, mentre invece con il georgiano non ha mai condiviso lo spogliatoio.

Oltre che elogiare Osimhen, Ghoulam ha anche svelato un retroscena su Kvara e su come tutti all’interno della società azzurra fossero sicuri del suo valore fin dall’inizio. Di seguito quanto riportato:

Osimhen? È un attaccante moderno, attacca benissimo la profondità e forte di testa. Gli manca ancora solo un po’ di freddezza in area di rigore. Paragone con i top europei? Il migliore credo sia Benzema , ma c’è anche Haaland che però è meno bravo nel giocare con i compagni

Kvara? Ne parlammo con Giuntoli per la prima volta ad ottobre/novembre 2021 io e Koulibaly. Ci disse di aver trovato un fenomeno georgiano, che costava tanto ma era al lavoro per abbassare il prezzo. Quando gli chiesi chi fosse, mi rispose che non potevo conoscerlo. Ma tutto lo staff lo aveva visto, ne avevano fatto rapporto pure con Calzona, vice di Spalletti dell’epoca. Tutti ci garantivano che fosse un fenomeno e questa è gente che di giocatori ne aveva visti tanti.