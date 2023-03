Stagione superiore alle aspettative? Spalletti non è d’accordo: risposta a sorpresa

Il Napoli si è rialzato subito, liquidando con un brillante 2-0 una squadra di grande livello come l’Atalanta di Gasperini. Gli azzurri dovevano riscattarsi dopo la sconfitta subita la scorsa settimana contro la Lazio e lo hanno fatto alla grande, sfruttando a pieno la caduta dell’Inter a La Spezia e riportandosi a +18 sui nerazzurri.

A questo punto, i pensieri Scudetto diventano sempre più nitidi e in città già si respira un’aira di festa.

Al termine della gara, durante la consueta intervista post-partita, è stato chiesto al tecnico azzurro Spalletti se si aspettasse una stagione così e la sua risposta è stata davvero sorprendente. Di seguito quanto riportato:

Quando accetti una squadra come il Napoli entri nella logica di cosa vuole questa gente, in certi casi questa diventa anche pressione. Bisogna osare un po’ con l’immaginazione di dove puoi andare, non puoi accontentarti di arrivare terzo. Questo bisogna averlo chiaro.

Scudetto? Tutti lo desideriamo, ma di mezzo ci sono partite da giocare e dove bisogna avere la forza caratteriale avuta stasera.