Come sta Kim? Spalletti esce allo scoperto in diretta, l’annuncio sulle condizioni

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato al termine della gara fra Napoli e Atalanta ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’immediata ripartenza avuta dai suoi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio e per la grande prestazione vista in campo. Di seguito quanto riportato:

Il gol parte tutto dal gol di Anguissa, anche Osimhen è bravo a pulirla bene. Kvara poi è bravi nell’uno contro uno e ha anche qualità nella finalizzazione. Sono partite di grandissimo livello, davanti avevamo l’Atalanta che ci ha creato grandi difficoltà. Vincere questa partita è importantissimo visto che venivamo per la sconfitta, la squadra ha reagito bene. I calciatori si meritano questo risultato contro una squadra allenata benissimo, bisogna avere rispetto per il lavoro di Gasperini.

Luciano Spalletti

Spalletti su Kim: “Sta benissimo”

Kim secondo me è davvero il centrale più forte del mondo, non era abituato a fare il regista basso. Ma quando parte con la palla e fa queste percussioni va nell’area avversaria in 5 secondi. Appena avrà un poco di confidenza con questo modo di giocare a calcio, non sa dove può arrivare. Come sta? Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto di non inventarsi niente che domani si allena.

Se mi aspettavo una stagione così? Quando accetti una squadra come il Napoli entri nella logica di cosa vuole questa gente, in certi casi questa diventa anche pressione. Bisogna osare un po’ con l’immaginazione di dove puoi andare, non puoi accontentarti di arrivare terzo. Questo bisogna averlo chiaro.