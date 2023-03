UFFICIALE- Il comunicato del Napoli su Kim e Meret: le loro condizioni

Il Napoli ha vinto anche contro l’Atalanta, riportandosi a +18 sul secondo posto in un campionato sempre più a tinte azzurre. A decidere la gara, sono state le reti di Kvaratskhelia e Rrahmani, in una gara che ha riscattato pienamente la prova incolore contro la Lazio della scorsa settimana.

Unica pecca della serata sono stati i problemi fisici accusati da Meret e Kim. Il portiere non è sceso in campo per un forfait dell’ultimo minuto, venendo rilevato da Gollini. Il difensore coreano, invece, è uscito al 75′ visibilmente malconcio, facendo entrare Juan Jesus.

Kim Min Jae Napoli-Atalanta infortunio

Meret e Kim, il comunicato del Napoli sulle loro condizioni

Ha comunicato le loro condizioni la società azzurra sul proprio sito ufficiale al termine della gara con un comunicato. Di seguito quanto riportato:

Alex Meret ha accusato un fastidio al polso nel riscaldamento prima del match contro l’Atalanta. Kim è uscito nel finale di gara per un risentimento al polpaccio.

Il tecnico Spalletti, al termine della gara, aveva ugualmente tranquillizzato tutti relativamente a Kim, affermando che domani si sarebbe già allenato. Diverso, invece, per Meret: le sue condizioni saranno da valutare in vista della gara contro l’Eintracht.