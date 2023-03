Ghoulam rivela: “Sarri non voleva me e Koulibaly”, arriva la risposta in diretta!

I tifosi del Napoli, hanno vissuto un po’ di ricordi grazie alla presenza negli studi Dazn, durante la trasmissione Tutti bravi dal divano, di Faouzi Ghoulam. L’ospitata dell’algerino avviene in occasione di una giornata che ha visto protagonisti la sua ex squadra, il Napoli, e un suo ex allenatore dell’epoca Maurizio Sarri, attualmente alla Lazio.

Ghoulam ha quindi potuto sia celebrare la vittoria azzurra contro l’Atalanta che scambiare due chiacchiere con Sarri, intervenuto durante la diretta per l’intervista post-gara dopo il pareggio a reti bianche della sua Lazio a Bologna.

Faouzi Ghoulam

Ghoulam: “Sarri all’inizio preferiva Hysaj a me”

Durante la sua presenza, l’algerino ha anche rivelato alcuni retroscena sul suo periodo a Napoli con Sarri in panchina. Di seguito quanto riportato:

A noi diceva che vinceva la migliore difesa del campionato, penso che aveva ragione. Quando ero a Napoli diceva che la testa del reparto era Albiol e noi eravamo le gambe. A Koulibaly diceva che lui doveva correre perché Albiol poteva fare quello che voleva. Sarri non mi voleva all’inizio, preferiva Hysaj a sinistra perché era più difensivo. Poi vincemmo 5-0 contro la Lazio e da lì non mi tolse più. Fatica iniziale? Venivo da Benitez che era un allenatore più internazionale a livello di allenamenti. Sarri quando arrivò volle cambiare tutto.

Sarri non voleva Ghoulam e Koulibaly? La sua risposta in diretta

Mentre Ghoulam svelava tali retroscena, è arrivato ai microfoni di Dazn per l’intervista post gara proprio Maurizio Sarri. Il tecnico ha commentato così i retroscena svelati dall’algerino, il quale ha aggiunto poi che il tecnico all’inizio, oltre a lui, non voleva nemmeno Koulibaly. Di seguito quanto riportato: