Oltre lo stop di Lozano stamattina al Konami Center di Castelvolturno all’appello è mancato anche Victor osimhen. Nessun problema di natura fisica, stando a quanto riferito da Sky Sport il motivo dell’assenza del capocannoniere di Serie A sarebbe un altro.

Foto della SSC Napoli

Perché Osimhen non si è allenato?

A fermare l’attaccante nigeriano infatti sono state delle “questioni amministrative” da cui il calciatore non poteva sottrarsi. Il capocannoniere dell’attuale campionato dopo aver ritirato il premio deciso dall’associazione stampa essere sarà regolarmente in campo domani per l’allenamento mattutino. Sospiro di sollievo per i tifosi azzurri che quindi non perderanno il loro beniamino nella delicatissima partita di sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

Osimhen dunque potrà dare la caccia al gol dopo che la sua striscia consecutiva di reti iniziata l’8 gennaio contro la Sampdoria, si è interrotta venerdì nell’anticipo contro la Lazio. Nell’occasione il nigeriano è stato anche sfortunato quando nel secondo tempo a Provedel battuto, ha spedito la palla sulla traversa su un ottimo stacco di testa.