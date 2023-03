Lozano out con l’Atalanta: Spalletti ha già deciso il suo sostituto

Si avvicina il big match di sabato sera alle 18:00 contro l’Atalanta e per Luciano Spalletti non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti come evidenziato in mattinata dal Napoli, Hirving Lozano in mattinata ha riportato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la squadra di Gasperini.

La speranza del tecnico di Certaldo è quella di recuperare il messicano per il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

SSC Napoli v Udinese Calcio – Serie A Victor osimhen of SSC Napoli celebrates with Hirving lozano of SSC Napoli after scoring his side first goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 12 November 2022.

Il sostituto di Lozano

Con Raspadori ancora alle fermo ai box, la scelta per la maglia da titolare, secondo Sky Sport, dovrebbe ricadere su Matteo Politano. L’ex Inter e Sassuolo dunque comporrà il tridente offensivo con gli inamovibili Kvaratskhelia e Osimhen.

Il classe 1993 che in stagione ha collezionato tre gol e tre assist avrà dunque una grande chance per sbloccarsi, infatti la rete manca dal 9 ottobre quando a Cremona fece segnare il suo nome nel tabellino nella partita finita 1-4 per gli azzurri.

MICHELE MASSA.