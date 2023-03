Clima teso tra una parte della tifoseria e il giornalista Umberto Chiariello. Begli scorsi giorni, infatti, nel corso del suo editoriale per Campania Sport su Canale 21, Chiariello aveva aspramente criticato la scelta degli Ultras napoletani di scioperare – pur riconoscendone le motivazioni – proprio in un periodo storico così importante per la storia del Napoli.

Ebbene la risposta del tifo organizzato partenopeo non è tardata ad arrivare. Nelle scorse ore un gruppo tifosi, esponenti degli Ultras ’72, hanno esposto uno striscione davanti alla Curva B dello stadio Maradona con un messaggio alquanto chiaro: “Chiariello infame… taci!“. Lo stesso striscione, nel corso della serata, è stato poi spostato e riposto nei pressi dell’abitazione del giornalista, che di contro ha affidato la sua replica a un messaggio pubblicato sui suoi canali social.

Ecco quanto evidenziato:

IO L’INFAME

Chi è infame?

Chi ci mette la faccia come me e dice quello che molti pensano ed hanno paura di dirlo?

O chi nell’anonimato mette striscioni insultanti?

Rispondete piuttosto:

Perché non tifate?

Che paura avete di fare la tessera del tifoso? Cosa avete da nascondere?

Lo stadio silente è una vergogna e punto.

Senza se e senza ma.

Per precisione, io ho detto: che uomini siete? Non ho detto: non siete uomini.

Io vi ho dato ragione sulla discriminazione che subite rispetto al resto d’Italia.

Ma resto dell’idea che chi va allo stadio e non tifa se è tifoso si deve VERGOGNARE altrimenti non è vero tifoso.

Allo stadio si tifa.

E chi non tifa SI VERGOGNI.

Lo stadio non è il cinema.

Lo stadio è PASSIONE.

E si gioca insieme ai ragazzi che ci stanno regalando il sogno di una vita.

Comunque, grazie per l’attenzione.

Ma fate gli uomini: se siete tifosi, basta una sciarpa, la voce e le mani per applaudire.

Poi che tornino le bandiere, i tamburi, i megafoni, gli striscioni e si facciano le standing zone.

Ma nulla giustifica il silenzio dello stadio.

IO STO CON GLI AZZURRI IN CAMPO. E VOI?