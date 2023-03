Ultras Napoli, Chiariello durissimo con i gruppi organizzati: “Vi dovete vergognare!” (VIDEO)

La questione tifo sta assumendo una certa rilevanza nelle ultime ore a Napoli. Ciò che è accaduto contro la Lazio allo stadio Maradona, ma che in realtà si perpetua da diverso tempo, ha alzato l’attenzione mediatica. In pratica ai sostenitori più calorosi, ovvero i gruppi organizzati partenopei, non è permesso da tempo entrare allo stadio con bandiere, striscioni e tamburi. Di contro nel settore ospiti viene concesso la qualunque, addirittura i laziali si sono presentati con bombe carta con le quali hanno poi ferito un tifoso napoletano.

La questione, per certi versi molto delicata e di ordine pubblico, è stata affrontata dal giornalista Umberto Chiariello nel corso del suo editoriale in “Campania Sport” su Canale 21. Dopo una breve intro iniziale, Chiariello ha inveito duramente proprio nei confronti degli Ultras napoletani.

Editoriale Chiariello Ultras Napoli

Ecco quanto evidenziato:

Vi dovete vergognare! E sapete perché? Perché avete l’età mia o giù di lì, avete figli, che non hanno mai visto uno scudetto a Napoli. E dopo 33 anni questi ragazzi in campo vi stanno portando un sogno che aspettano da una vita. E alcuni di voi non l’hanno visto questo sogno, perché nel frattempo sono morti. E nel momento in cui il Napoli ha bisogno del dodicesimo uomo, voi vi tirate indietro! Ma che uomini siete!? Voi non siete tifosi del Napoli, voi pensate solo ai vostri interessi. Perché se foste tifosi del Napoli, fino all’ultimo secondo urlereste a squarciagola, e poi si discute. Vergognatevi!

