Napoli, brutto infortunio per l’obiettivo in difesa: fuori almeno 6 mesi

Il calciomercato del Napoli è già iniziato in vista del futuro. Da dietro le quinte Cristiano Giuntoli sta già lavorando per la costruzione della rosa per la prossima stagione e sta valutando molti nomi da tutta Europa. Ogni reparto andrà migliorato lì dove Luciano Spalletti chiederà migliorie e ci sono già diversi profili attenzionati.

Le difficoltà di andare a chiudere le trattative, però, non mancano e sono difficili da superare. Alcuni degli obiettivi azzurri piacciono anche alle altre big italiane ed europee.

Tiago Djalo

Infortunio Djalo: legamento crociato ko, si opera

Tiago Djalo è uno degli obiettivi per la difesa del Napoli in vista del prossimo calciomercato. Il difensore classe 2000 e di proprietà del Lille ha subìto un importante infortunio: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Uscito al 13′ della sfida contro il Lens di sabato scorso, ora dovrà operarsi e stare fermo ai box per almeno 6 mesi.

L’infortunio di Djalo è una tegola pesantissima per il Lille ma potrebbe essere l’opportunità per le squadre che lo seguono di acquistarlo ad un prezzo molto basso. Il classe 2000, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è considerato uno dei calciatori più interessanti della Ligue1.