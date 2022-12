Un club estero vuole Juan Jesus: il Napoli ha già scelto il sostituto

Il Napoli si prepara in vista della ripresa del campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi. La società, intanto, si muove sul mercato e riflette su alcune possibili mosse per la finestra invernale.

Proprio di calciomercato è intervenuto il giornalista Nicolò Schira, a Kiss Kiss Napoli, durante il programma “Radio Goal”.

Diverse le tematiche approfondite, su tutte la possibile partenza di Juan Jesus. Il difensore è in scadenza di contratto, per questo le parti dovranno incontrarsi per decidere il prossimo futuro.

FOTO GETTY – Djaló Lilla calciomercato

juan jesus al bivio: se non rinnova è pronto il sostituto

Il possibile sostituto potrebbe essere Tiago Djaló, portoghese militante nel Lilla. Giovane difensore che dimostra ampi margini di crescita: è un profilo coerente con la politica azzurra e per questo ha attirato l’attenzione del club.

Di seguito quanto dichiarato.

“È un nome che il Napoli sta valutando. È una fase di monitoraggio. La società si concentra in prospettiva futura: va a vedere i giocatori e fa le proprie riflessioni. Sicuramente lo stanno monitorando ma non è l’unico. Non escludo, però, che Juan Jesus continui e che allunghi il contratto. È un fedelissimo di Spalletti”.

FOTO GETTY – Juan Jesus Napoli calciomercato

Juan Jesus, dunque, è a un bivio: dovrà scegliere se accettare le sirene esotiche o se continuare a giocare nella società che lo ha saputo rilanciare dopo alcune annate non propriamente brillanti:

“Il Napoli lo ha rivitalizzato. All’inizio si storceva il naso viste le recenti annate. Qualche proposta esotica c’è, ma dipende cosa vuole fare lui. Non è più un ragazzino dipende da lui se vuole continuare in un calcio di lusso o giocare di più e andare in un campionato diverso. Se non si raggiungerà un accordo amici come prima”.