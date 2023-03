Il futuro di Victor osimhen è giù scritto: sarà uno degli attaccanti più forti al mondo. Il bomber nigeriano del Napoli già in questa stagione è cresciuto a dismisura, ha smussato i difetti che aveva mostrato nelle prime stagioni italiane e ora è già tra i migliori in Europa.

La qualità di Osimhen ormai sono sotto gli occhi di tutti e a fine stagione ci saranno sicuramente molte valutazioni da fare circa il suo futuro. Il Napoli vorrebbe trattenerlo ancora a lungo ma non chiude le porte ad una posssibile cessione a cifre astronomiche.

Oggi Victor Osimhen è stato premiato dalla “Stampa Estera” come miglior atleta straniero in Italia. Dopo il premio ha tenuto una conferenza stampa con la presenza del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Durante la conferenza ha parlato anche del futuro e dei suoi desideri di calciatore.

Giocare in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo, per me è davvero fantastico. La Premier League viene considerato il campionato migliore e quello più forte. Adesso sono in Serie A, ma lavoro duramente per giocare un giorno anche in Premier League.

Ora però penso a questo momento e gioco in Serie A, un campionato molto complicato in cui è difficile giocare, c’è un calcio diverso, con molta intensità. I tifosi sono forti, ti danno tanto amore e ci supportano tanto. Sull’aspetto dei tifosi non c’è campionato migliore che quello italiano.