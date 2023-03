Nella giornata odierna Victor osimhen, in compagnia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto uno speciale premio dalla Stampa estera in Italia. L’attaccante azzurro è stato infatti premiato come miglior atleta straniero ed il suo arrivo in sala è stato accolto da un fantastico messaggio che recitava le seguenti parole:

Il premio come miglior atleta straniero 2022 va a Victor osimhen. Napoli non è solo passato e oggi ne abbiamo la conferma grazie a giocatori come Osimhen, che tra l’altro ha vinto anche il premio come miglior giovane della Serie A 2022. Ringraziamo l’attaccante del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis e siamo contenti di consegnare questo premio ad uno dei migliori giocatori del mondo.

Su Kvaratskhelia

“Ci sono grandi leader in questo club. Kvara è un ragazzo eccezionale, l’ho pensato subito nella pre-season e gli vogliono tutti bene nello spogliatoio, non solo per quello che fa nello spogliatoio ma anche per quello che fa fuori. Io credo che possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni, spero che porti gloria al Napoli. Tra noi c’è grande solidarietà, anche Spalletti è eccezionale e questo e il principale motivo per cui stiamo facendo questa stagione. Dobbiamo continuare così

Le pizzerie a Napoli

“Ho mangiato tantissime pizze a Napoli e posso dire che qui sono buone ovunque (ride n.d.r)”

Su Spalletti