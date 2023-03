Terza sconfitta per il Napoli: dato clamoroso su Mario Rui e Osimhen

La sconfitta del Napoli contro la Lazio è il secondo ko in Serie A degli azzurri e il terzo totale in stagione, considerando anche la Champions League. La partita del ‘Maradona’ non è stata perfetta sotto diversi punti di vista e lo stesso Luciano Spalletti ha analizzato quanto accaduto e chiesto ai suoi di essere maggiormente incisivi.

La terza sconfitta nei 90 minuti tra Serie A e Champions League ha un curioso “filo rosso” che la unisce alle altre due: l’assenza di Mario Rui. Contro il Liverpool ad Anfield Road, contro l’Inter al Meazza e ieri contro la Lazio l’esterno portoghese non era in campo.

Nelle prime due partite era in panchina, con Olivera titolare; ieri, invece, era squalificato per il brutto fallo commesso su Caputo in Empoli Napoli.

Mario Rui

Mario Rui e Osimhen: la statistica sulle sconfitte del Napoli

Non solo la non titolarità di Mario Rui: c’è anche un curioso dato statistico che riguarda Victor Osimhen e le sconfitte del Napoli. Il bomber nigeriano, che ha superato il record di Higuain di partite consecutive in gol, arrivando a 10 gol in 8 partite, non ha timbrato il cartellino nelle partite perse.

1-0 contro l’Inter, 2-0 contro il Liverpool e 0-1 contro la Lazio: Napoli a zero gol e Osimhen a secco. Semplici curiosità che, però, si trasformano in statistiche da andare ad analizzare per il comportamento tattico della squadra nelle partite che sono diventate complesse sia per il modo di stare in campo che, poi, per il risultato finale.